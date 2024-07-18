Обновленный рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию – значение для отбора к ЧМ-2026

В четверг, 18 июля, Международная федерация футбола обновила рейтинг мужских сборных. Украина в нем претерпела регресс.

Последнее обновление было после первого тура Евро-2024. После этого "сине-желтые" переиграли Словакию (2:1) и сыграли вничью с Бельгией (0:0), что не помогло пробиться команде Реброва в плей-офф турнира.

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Украина потеряла важное место в рейтинге

После вылета с континентального первенства на групповом этапе сборная Украины опустилась с 24-го на 25-е место. Сейчас "сине-желтые" в своем активе имеют 1567,25 балла.

Напомним, что рейтинг ФИФА будет иметь влияние на формирование корзин в жеребьевке квалификации на мундиаль 2026 года. Она состоится в конце 2024 года, где европейские сборные будут распределены на 12 групп по 4-5 команд.

Поэтому, чтобы попасть в первую корзину надо находиться в топ-12 лучших национальных команд континента согласно рейтингу ФИФА. Украина в течение долгого времени удерживала именно 12-ю строчку, однако после окончания чемпионата Европы ее потеряла.

Сейчас команда Сергея Реброва расположилась на тринадцатом месте среди европейских сборных. Ее опередила Австрия, которая на Евро-2024 дошла до 1/8 финала.



Топ-15 европейских сборных в рейтинге за июль 2024 года / Скриншот с сайта ФИФА

Украина еще имеет шанс исправить ситуацию и вернуться в топ-12, но для этого надо как можно лучше сыграть в Лиге наций и надеяться на провальные выступления Австрии или Дании.

Отметим, что в топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений. Испания после победы на Евро-2024 ворвалась в тройку лучших, а благодаря выходу в финал Копа Америка-2024 Колумбия поднялась на девятую строчку.

Обновленный рейтинг ФИФА за 18 июля 2024 года