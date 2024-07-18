Останнє оновлення було після першого туру Євро-2024. Після цього "синьо-жовті" переграли Словаччину (2:1) та зіграли внічию з Бельгією (0:0), що не допомогло пробитися команді Реброва у плей-оф турніру.
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Україна втратила важливе місце в рейтингу
Після вильоту з континентальної першості на груповому етапі збірна України опустилася з 24-го на 25-те місце. Наразі "синьо-жовті" у своєму активі мають 1567,25 бала.
Нагадаємо, що рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків у жеребкуванні кваліфікації на мундіаль 2026 року. Воно відбудеться наприкінці 2024 року, де європейські збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд.
Тому, щоб потрапити до першого кошика треба перебувати у топ-12 найкращих національних команд континенту згідно з рейтингом ФІФА. Україна протягом довгого часу утримувала саме 12-ту сходинку, проте після закінчення чемпіонату Європи її втратила.
Наразі команда Сергія Реброва розташувалася на тринадцятому місці серед європейських збірних. Її випередила Австрія, яка на Євро-2024 дійшла до 1/8 фіналу.
Топ-15 європейських збірних у рейтингу за липень 2024 року / Скриншот із сайту ФІФА
Зазначимо, що в топ-10 рейтингу також відбулося декілька змін. Іспанія після перемоги на Євро-2024 увірвалася в трійку найкращих, а завдяки виходу до фіналу Копа Америка-2024 Колумбія піднялася на дев'яту сходинку.
Оновлений рейтинг ФІФА за 18 липня 2024
- Аргентина – 1901,48 бала
- Франція – 1854,91
- Іспанія – 1835,67 (+5 позицій)
- Англія – 1812,26 (+1)
- Бразилія – 1785,61 (-1)
- Бельгія – 1772,44 (-3)
- Нідерланди – 1758,51
- Португалія – 1741,43 (-2)
- Колумбія – 1727,32 (+3)
- Італія – 1714,29