Украина завершила 2023 год в топ-25 рейтинга ФИФА: как это поможет в отборе на ЧМ-2026

21 декабря 2023, 22:50
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Источник:

сайт ФИФА

Команда Сергея Реброва сохранила 22 место в мировом рейтинге сборных. "Сине-желтые" имеют неплохие шансы попасть в первую корзину при жеребьевке квалификации на следующий Мундиаль.

ФИФА обнародовала последний свой рейтинг мужских сборных в 2023 году. В прошлый раз федерация его обновляла в конце ноября.

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За декабрь же сборные почти не проводили международных матчей, поэтому среди топ-40 произошла лишь одна смена. Колумбия потеснила Мексику на 15 место, а сама стала 14-й.

Украина завершила год на 22 позиции с показателем 1553,35 очков. Впереди идет Иран, у которого почти на 12 баллов больше. Позади же подпирает Южная Корея, разница всего 2,7 очка.

Топ-10 рейтинга ФИФА за декабрь 2023 года:

  1. Аргентина – 1855,20
  2. Франция – 1845,44
  3. Англия – 1800,05
  4. Бельгия – 1798,46
  5. Бразилия – 1784,09
  6. Нидерланды – 1745,48
  7. Португалия – 1745,06
  8. Испания – 1732,64
  9. Италия – 1718,82
  10. Хорватия – 1717,57

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Отметим, что рейтинг ФИФА будет влиять на формирование корзин перед жеребьевкой квалификации на ЧМ-2026. Процедура должна пройти в декабре 2024 года. Сборные от УЕФА будут распределены на 12 групп по 4-5 команд.

Таким образом, 12 лучших сборных Европы по рейтингу ФИФА будут посеяны в первой корзине. И Украина сейчас как раз двенадцатая. Ближайшими нашими конкурентами Австрия, Швеция и Венгрия.

Топ-15 сборных от зоны УЕФА:

  1. Франция – 1845,44
  2. Англия – 1800,05
  3. Бельгия – 1798,46
  4. Нидерланды – 1745,48
  5. Португалия – 1745,06
  6. Испания – 1732,64
  7. Италия – 1718,82
  8. Хорватия – 1717,57
  9. Германия – 1631,22
  10. Швейцария – 1613,44
  11. Дания – 1601,31
  12. Украина – 1553,35
  13. Австрия – 1546,10
  14. Швеция – 1530,19
  15. Венгрия – 1525,13
Автор: Анатолій Дерека