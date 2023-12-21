Украина завершила 2023 год в топ-25 рейтинга ФИФА: как это поможет в отборе на ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва сохранила 22 место в мировом рейтинге сборных. "Сине-желтые" имеют неплохие шансы попасть в первую корзину при жеребьевке квалификации на следующий Мундиаль.

ФИФА обнародовала последний свой рейтинг мужских сборных в 2023 году. В прошлый раз федерация его обновляла в конце ноября.

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За декабрь же сборные почти не проводили международных матчей, поэтому среди топ-40 произошла лишь одна смена. Колумбия потеснила Мексику на 15 место, а сама стала 14-й.

Украина завершила год на 22 позиции с показателем 1553,35 очков. Впереди идет Иран, у которого почти на 12 баллов больше. Позади же подпирает Южная Корея, разница всего 2,7 очка.

Топ-10 рейтинга ФИФА за декабрь 2023 года:

Аргентина – 1855,20 Франция – 1845,44 Англия – 1800,05 Бельгия – 1798,46 Бразилия – 1784,09 Нидерланды – 1745,48 Португалия – 1745,06 Испания – 1732,64 Италия – 1718,82 Хорватия – 1717,57

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Отметим, что рейтинг ФИФА будет влиять на формирование корзин перед жеребьевкой квалификации на ЧМ-2026. Процедура должна пройти в декабре 2024 года. Сборные от УЕФА будут распределены на 12 групп по 4-5 команд.

Таким образом, 12 лучших сборных Европы по рейтингу ФИФА будут посеяны в первой корзине. И Украина сейчас как раз двенадцатая. Ближайшими нашими конкурентами Австрия, Швеция и Венгрия.

Топ-15 сборных от зоны УЕФА: