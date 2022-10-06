Сборная Украины потеряла баллы в рейтинге ФИФА: на какой позиции теперь команда
Источник:ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных по футболу. Сборная Украины сохранила за собой 27 место.
В октябре сборная Украины провела три матча. Они были в рамках Лиги наций. Сначала команда уступила Шотландии, затем разгромила Армению, а в конце сыграла еще один матч против Шотландии, закончившийся вничью.
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Несмотря на потерю 5,8 балла за этот период, наша команда сумела сохранить за собой 27-е место в рейтинге ФИФА. В активе "сине-желтых" 1536,99 балла. Среди европейских сборных наша команда на 16 месте.
Топ-10 рейтинга ФИФА
- Бразилия – 1841,30
- Бельгия – 1816,71
- Аргентина – 1773,88
- Франция – 1759,78
- Англия – 1728,47
- Италия – 1726,14
- Испания – 1715,22
- Нидерланды – 1694,51
- Португалия – 1676,56
- Дания – 1666,57
А Россия точно под санкциями?
Обновленный рейтинг ФИФА вызвал дискуссии относительно сборной России. Хотя УЕФА отстранила эту сборную от международных матчей, в обновленном рейтинге ФИФА эта сборная поднялась сразу на две строчки, набрав баллы. И уже занимает 33-е место (до этого было 35-е). При этом в октябре россияне сыграли лишь один товарищеский матч против Кыргызстана.