ФИФА обновила рейтинг сборных на ноябрь: какое место занимает Украина и почему он важен
Источник:сайт ФИФА
Команда Сергея Реброва сохранила место по сравнению с октябрьским рейтингом. Кроме того, у нашей сборной есть перспективы попадания в первую корзину при квалификации ЧМ-2026.
На минувшей неделе завершились международные матчи. В квалификации Евро-2024 финишировал групповой этап, а в Южной Америке прошли очередные отборочные игры на ЧМ-2026.
По теме Позитивный жребий для команды Реброва: каковы шансы Украины пройти Боснию и Герцеговину
Без изменения позиции
В конце ноября ФИФА обновила свой рейтинг сборных. Украина сохранила в нем 22 место, на котором очутилась после прошедшего обновления.
В этом месяце "сине-желтые" провели один зачетный матч – ничья против Италии (0:0). Это позволило пополнить нашу работу на 4,02 балла и приблизиться к 21 месту Ирана.
Рейтинг ФИФА за ноябрь 2023 года ("соседи" Украины):
- Сенегал – 1594,31
- Иран – 1565,08
- Украина – 1553,35
- Южная Корея – 1550,65
- Австрия – 1546,10
- Австралия – 1539,22
Наш ближайший соперник по квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина потеряла шесть позиций и сейчас идет 69-й. Лидерами остаются финалисты ЧМ-2022 Аргентина и Франция, а вот Бразилию из топ-тройки потеснила Англия.
Топ-10 рейтинга ФИФА за ноябрь 2023 года:
- Аргентина – 1855,20
- Франция – 1845,44
- Англия – 1800,05
- Бельгия – 1798,46
- Бразилия – 1784,09
- Нидерланды – 1745,48
- Португалия – 1745,06
- Испания – 1732,64
- Италия – 1718,82
- Хорватия – 1717,57
Читайте также Боснийский футболист заверил, что Украину "вытянут за уши" на Евро-2024 из-за войны
Шансы на первую корзину
Следует отметить, что рейтинг ФИФА будет формировать корзины при жеребьевке отбора ЧМ-2026. Оно должно пройти ориентировочно в декабре 2024 года. Команды из зоны УЕФА распределятся на 12 групп по 4-5 сборных.
То есть 12 лучших европейских сборных рейтинга ФИФА окажутся в первой корзине. В настоящее время Украина как раз двенадцатая, ближайшими преследователями из зоны УЕФА являются Австрия, Швеция и Венгрия.
Топ-15 команд зоны УЕФА:
- Франция – 1845,44
- Англия – 1800,05
- Бельгия – 1798,46
- Нидерланды – 1745,48
- Португалия – 1745,06
- Испания – 1732,64
- Италия – 1718,82
- Хорватия 1717,57
- Германия – 1631,22
- Швейцария – 1613,44
- Дания – 1601,31
- Украина – 1553,35
- Австрия – 1546,10
- Швеция – 1530,19
- Венгрия – 1525,13