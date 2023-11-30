Минулого тижня завершились міжнародні матчі. У кваліфікації Євро-2024 фінішував груповий етап, а у Південній Америці пройшли чергові ігри відбору на ЧС-2026.
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Без зміни позиції
Наприкінці листопада ФІФА оновила свій рейтинг збірних. Україна зберігла у ньому 22 місце, на якому опинилась після минулого оновлення.
Цього місяця "синьо-жовті" провели один заліковий матч – нічия проти Італії (0:0). Це дозволило поповнити наш доробок на 4,02 бала та наблизитись до 21 місця Ірана.
Рейтинг ФІФА за листопад 2023 року ("сусіди" України):
- Сенегал – 1594,31
- Іран – 1565,08
- Україна – 1553,35
- Південна Корея – 1550,65
- Австрія – 1546,10
- Австралія – 1539,22
Наш найближчий суперник по кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина втратила шість позицій і наразі йде 69-ою. Лідерами ж залишаються фіналісти ЧС-2022 Аргентина та Франція, а ось Бразилію із топ-трійки потіснила Англія.
Топ-10 рейтингу ФІФА за листопад 2023 року:
- Аргентина – 1855,20
- Франція – 1845,44
- Англія – 1800,05
- Бельгія – 1798,46
- Бразилія – 1784,09
- Нідерланди – 1745,48
- Португалія – 1745,06
- Іспанія – 1732,64
- Італія – 1718,82
- Хорватія – 1717,57
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Шанси на перший кошик
Варто відзначити, що рейтинг ФІФА формуватиме кошики при жеребкуванні відбору ЧС-2026. Воно має пройти орієнтовно у грудні 2024 року. Команди з зони УЄФА розподіляться на 12 груп по 4-5 збірних.
Тобто 12 найкращих європейських збірних рейтингу ФІФА опиняться у першому кошику. Наразі Україна як раз дванадцята, найближчими переслідувачами з зони УЄФА є Австрія, Швеція та Угорщина.
Топ-15 команд зони УЄФА:
- Франція – 1845,44
- Англія – 1800,05
- Бельгія – 1798,46
- Нідерланди – 1745,48
- Португалія – 1745,06
- Іспанія – 1732,64
- Італія – 1718,82
- Хорватія – 1717,57
- Німеччина – 1631,22
- Швейцарія – 1613,44
- Данія – 1601,31
- Україна – 1553,35
- Австрія – 1546,10
- Швеція – 1530,19
- Угорщина – 1525,13