Худшая команда Лиги чемпионов осталась без тренера
Источник:Официальный сайт ФК "Рейнджерс"
Руководство шотландского "Рейнджерса" решило сменить тренера во время паузы на чемпионат мира. Джованни ван Бронкхорст уволен со своей должности.
Бывший игрок сборной Нидерландов возглавил "Рейнджерс" год назад. В прошлом сезоне он проиграл чемпионат самому принципиальному сопернику "Селтика", однако сумел выиграть Кубок страны. Также впервые за 12 лет он вывел "Рейнджерс" в групповой этап Лиги чемпионов.
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Провалы "Рейнджерса"
Однако там шотландская команда стала самой худшой. В группе она не получила ни одного балла, а еще имела разницу мячей 2-22.
В чемпионате дела у клуба также не самые лучшие. Отставание от лидера "Селтика" снова огромно – 9 очков. Именно поэтому руководство приняло решение отправить нидерландца в отставку.
Я хочу поблагодарить ван Бронкхорста за упорную работу. Особенно за достижения, связанные с победой в Кубке Шотландии и игрой в финале Лиги Европы. К сожалению, недавние результаты не оправдали ни наших, ни его ожиданий, и мы приняли это тяжелое решение.
– заявил председатель правления Дуглас Парк.
Интересно, что недавно из "Астон Виллы" был уволен предшественник ван Бронкхорста в "Рейнджерсе" Стивен Джерард.