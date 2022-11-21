Бывший игрок сборной Нидерландов возглавил "Рейнджерс" год назад. В прошлом сезоне он проиграл чемпионат самому принципиальному сопернику "Селтика", однако сумел выиграть Кубок страны. Также впервые за 12 лет он вывел "Рейнджерс" в групповой этап Лиги чемпионов.

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Провалы "Рейнджерса"

Однако там шотландская команда стала самой худшой. В группе она не получила ни одного балла, а еще имела разницу мячей 2-22.

В чемпионате дела у клуба также не самые лучшие. Отставание от лидера "Селтика" снова огромно – 9 очков. Именно поэтому руководство приняло решение отправить нидерландца в отставку.

Я хочу поблагодарить ван Бронкхорста за упорную работу. Особенно за достижения, связанные с победой в Кубке Шотландии и игрой в финале Лиги Европы. К сожалению, недавние результаты не оправдали ни наших, ни его ожиданий, и мы приняли это тяжелое решение.

– заявил председатель правления Дуглас Парк.

Интересно, что недавно из "Астон Виллы" был уволен предшественник ван Бронкхорста в "Рейнджерсе" Стивен Джерард.