Колишній гравець збірної Нідерландів очолив "Рейнджерс" рік тому. Минулого сезону він програв чемпіонату найпринциповішому супернику "Селтіку", проте зумів виграти Кубок країни. Також уперше за 12 років він вивів "Рейнджерс" до групового етапу Ліги чемпіонів.

Цікаво Європейські команди не гратимуть з пов'язками OneLove: причини рішення

Провали "Рейнджерса"

Однак там шотландська команда стала найгіршою. У групі вона не здобула жодного балу, а ще мала різницю м'ячів 2-22.

У чемпіонаті справи у клуба також не найкращі. Відставання від лідера "Селтіка" знову величезне – 9 очок. Саме тому керівництво прийняло рішення відправити нідерландця у відставку.

Я хочу подякувати ван Бронкхорсту за наполегливу роботу. Особливо, за досягнення, пов'язані з перемогою у Кубку Шотландії та грою у фіналі Ліги Європи. На жаль, нещодавні результати не виправдали ні наших, ні його очікувань, і ми прийняли це важке рішення,

– заявив голова правління Дуглас Парк.

Цікаво, що нещодавно з "Астон Вілли" був звільнений попередник ван Бронкхорста в "Рейнджерсі" Стівен Джерард.