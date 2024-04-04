Сцепились уже на первой секунде: в НХЛ хоккеисты устроили массовую драку на старте матча - видео

Игроки Рейнджерс и Нью-Джерси решили не сдерживаться в очной битве в НХЛ и вступили в драку сразу после стартового свистка. В итоге десять хоккеистов получили штрафы.

Этой ночью на 4 апреля в НХЛ состоялись пять матчей сезона. Особое внимание было приковано к нью-йоркскому дерби, в котором сошлись Рейнджерс и Нью-Джерси, пишет 24 канал.

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Драка на первой секунде

Впрочем, встреча даже не успела нормально начаться. Уже на первой же секунде после вбрасывания шайбы хоккеисты команд устроили массовую драку команда на команду.

По ее итогам сразу десять игроков получили штрафы от судьи в виде удаления на 5 минут. Более того, восемь из них позже также получили удаления до конца матча.

Видео массовой драки между игроками Рейнджерс и Нью-Джерси:

Сама игра также порадовала фанатов невероятным напряжением. Рейнджерс забил дважды в первом периоде, но Джерси сделали камбэк во второй трети благодаря голам от Палата, Смита и Гишира.

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Тем не менее, матч все равно выиграли "рейнджеры". В последнем периоде Какко сравнял счет, а за пять минут до завершения большинство реализовал Крайдер (4:3).

Сейчас Рейнджерс являются лидерами Восточной конференции, опережая Бостон на три балла. В свою очередь Нью-Джерси занимает 13 место из 16-ти команд.