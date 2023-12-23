Автор гола был в шоке: в НХЛ игрок Нью Йорка отдал ассист года – видео шедевра

В ночь с 22 на 23 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них Нью-Йорк Рейнджерс на своей домашней арене принимал Эдмонтон.

Поединок закончился со счетом 3:4 в пользу гостей. Победу они себе обеспечили благодаря ударной 6-минутке в начале третьего периода, когда превратили отставание 1:0 в комфортное преимущество 1:4, сообщает 24 Канал.

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Фантастическая голевая передача от Зибанеджада

Хозяева в конце встречи смогли отыграть 2 шайбы, однако этого не хватило для завоевания положительного результата. Игра же запомнилась, прежде всего, событием, которое произошло еще в первом периоде, когда Рейнджерс открыли счет в матче.

Форвард хозяев Мика Зибанеджад в касание из-за ворот сделал фантастическую результативную передачу на Блейка Виллера, который после взятия ворот еще долго всем видом демонстрировал, что не ожидал такого ассиста и выражал восхищение шедевром.

Смотрите видео невероятного ассиста из НХЛ

. Мика Зибанеджад умело демонстрирует свои таланты не только на хоккейных площадках, но и ведет параллельно музыкальную карьеру. Он является диджеем и продюсером и имеет в своем активе пять выпущенных песен. В 2023 году выступал на фестивале на одной сцене с такими известными исполнителями как Тревис Скотт, Лиззо и Mumford & Sons.

Отметим, что, несмотря на поражение, Рейнджерс остались лидерами в Восточной конференции после 31 тура чемпионата НХЛ, а Эдмонтон поднялся на 12-ю строчку Западной конференции.