Поєдинок закінчився з рахунком 3:4 на користь гостей. Перемогу вони собі забезпечили завдяки ударній 6-хвилинці на початку третього періоду, коли перетворили відставання 1:0 на комфортну перевагу 1:4, повідомляє 24 Канал.

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Фантастична гольова передача від Зібанеджада

Господарі наприкінці зустрічі змогли відіграти 2 шайби, проте цього не вистачило для здобуття позитивного результату. Гра ж запам'яталася насамперед подією, яка сталася ще в першому періоді, коли Рейнджерс відкрили рахунок у матчі.

Форвард господарів Міка Зібанеджад у дотик з-за воріт зробив фантастичну результативну передачу на Блейка Вілера, який після взяття воріт ще довго всім виглядом демонстрував, що не очікував такого асиста та виражав захоплення шедевром.

Дивіться відео неймовірного асиста з НХЛ

Цікаво. Міка Зібанеджад вправно демонструє свої таланти не тільки на хокейних майданчиках, а ще й веде паралельно музичну кар'єру. Він є діджеєм та продюсером і має у своєму активі 5 випущених пісень. У 2023 році виступав на фестивалі на одній сцені з такими відомими виконавцями, як Тревіс Скотт, Ліззо та Mumford & Sons.

Зазначимо, що попри поразку, Рейнджерс залишилися лідерами у Східній конференції після 31 туру чемпіонату НХЛ, а Едмонтон піднявся на 12-ту сходинку Західної конференції.