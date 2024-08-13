Рейнджерс – Динамо: онлайн-трансляция важного матча квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч с шотландским Рейнджерсом. На кону поединка стоит выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов-2024/2025.

Второй матч между Рейнджерсом и Динамо состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. Стартовый свисток главного арбитра встречи из Италии Марко Гуиды прозвучит в 21:45 (по киевскому времени). Важную игру можно посмотреть непосредственно в этой новости 24 Канала.

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Кто продолжит борьбу в Лиге чемпионов

Первая игра между командами закончилась вничью 1:1. Поэтому вся интрига сохранила до второго матча. Хотя Динамо было близко, чтобы минимально победить в поединке в Люблине. Подопечные СаШо потеряли победу в компенсированное к матчу время.

Предстоящая игра будет четвертой лобовой встречей Рейнджерса и Динамо. Сейчас у обеих команд по одной победе. Еще один поединок закончился ничьей (последняя игра).

К ответному матчу оба коллектива подходят с хорошим настроением. Оба клуба одержали победы во внутренних чемпионатах. Оба матча закончились победами 2:1.

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Напомним, что на пути к групповому раунду Динамо уже выбило сербский Партизан из квалификации Лиги чемпионов-2024/2025 (суммарно 9:2).

Победитель этого противостояния выйдет на триумфатора игры Зальцбург – Твенте. В первом матче победу праздновали австрийцы 2:1.

Рейнджерс – Динамо: онлайн