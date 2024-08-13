Без шансов для Рейнджерс: Динамо на последних минутах вырывает уверенную победу над шотландцами на последних минутах

Во вторник, 13 августа, состоялся ответный матч между Рейнджерс и Динамо. Для киевлян это был решающий поединок за продолжение выступлений в Лиге чемпионов.

Рейнджерс – Динамо 0:2

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84.

В первом поединке киевляне упустили победу на последних секундах. Именно поэтому предыдущая встреча команд закончилась со счетом 1:1 и оба клуба имеют все шансы показать себя в ответном матче, пишет 24 канал.

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Мастер-класс от Кабаева

В первом тайме команды преимущественно обменивались моментами у ворот друг друга, однако никаких обострений не наблюдалось.

Особенно отличился Владислав Кабаев, который активно контролировал мяч и составлял достойную борьбу защитникам соперников. В частности футболист активно шел в атаки и даже моментами выполнял роль защитника.

Разгром от Динамо

На 50-й минуте Рейнджерс остались в меньшинстве. Жефте локтем ударил Караваева по лицу и получил вторую желтую карточку за матч.

Динамо пыталось активно прессинговать соперника и даже создало несколько обострений у ворот шотландцев, однако не смогли реализовать.

Примерно на 73-й минуте пытался атаковать уже Рейнджерс, но все удары успешно отразил защитник киевлян, Денис Попов.

Уже на 81-й минуте столичный клуб реализовал момент. Караваев отдал передачу на Пихаленка и тот отправил мяч в угол ворот.

Однако недолго счет держался 0:1 и Волошин удвоил счет. Шапаренко отдал удачную передачу и Назар пробил в ближний угол. Этот гол и стал решающим в матче.

Отметим, что в следующем раунде квалификации Динамо будет играть с Зальцбургом.