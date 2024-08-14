Бывший арбитр ФИФА вынес вердикт относительно спорного удаления в матче Рейнджерс – Динамо

Во вторник, 13 августа, состоялись поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них шотландский Рейнджерс в Глазго принимал киевское Динамо.

Команда Шовковского в конце матча вырвала победу со счетом 2:0. Почти весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве из-за удаления бразильского полузащитника Жефте.

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Ошибся ли арбитр с удалением

Эта красная карточка вызвала оживленное обсуждение в футбольных кругах. Тренер Рейнджерс даже заявил, что это было худшее решение судьи, которое он видел за более чем 30 лет футбольной карьеры.

После игры свою оценку эпизоду дал бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек. Он рассказал, считает ли удаление Жефте на 51-й минуте справедливым.

"В борьбе за верховой мяч сошлись Караваев и Жефте. Бразильский игрок выпрыгнул раньше и выше оппонента, первым сыграв в мяч, а Караваев, не успевая дотянуться до круглого, подлез под руку соперника. Произошло обычное игровое столкновение. Итальянский арбитр, видимо, не совсем удачно выбрал позицию, смотрел под искривленным углом, считая, что Жефте умышленно ударил локтем Караваева по лицу. Как итог – удаление.

Если быть объективным, это ошибочное решение. Можно было бы продолжить игру. Таких единоборств в чемпионате Шотландии, Англии вдоволь. И вряд ли там судьи останавливают игру. Но как бы там ни было, Динамо играло классно и заслуженно победило. А цена удаления для Рейнджерс оказалась высокой. К сожалению, в таких ситуациях с желтой карточкой ВАР не может вмешиваться, исправляя ошибку арбитра", – заявил Шебек.

. В решающем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет против австрийского РБ Зальцбург. Поединки состоятся 21 и 27 августа.

Отметим, что в случае победы в двухматчевом противостоянии "бело-синие" выйдут в групповую стадию Лиги чемпионов, если же сильнее окажутся австрийцы, то вице-чемпион УПЛ будет участвовать в Лиге Европы.