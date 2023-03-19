Марсель с Малиновским одержал непростую победу в Лиге 1 и продолжил погоню за ПСЖ: видео голов

Провансальцы первыми пропустили от Реймса, но смогли сделать камбэк еще до перерыва. Дублем отличился нападающий Алексис Санчес.

Реймс – Марсель 1:2

Голы : Балогун, 12 – Санчес, 16, 29.

Во Франции подошел к завершению 28 тур Лиги 1. В последнем поединке уикенда один из грандов чемпионата Марсель отправился в гости к крепкому середняку Марселя, пишет 24 канал.

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Для подопечных Игоря Тудора очень важно было получить три очка. Во-первых, это позволило бы провансальцам вернуться на второе место, обогнав Ланс. А во-вторых, победа приблизила бы Марсель к первому ПСЖ, который в воскресенье уступил дома Ренну (0:2).

С первых минут на поле появился и украинец Руслан Малиновский. Впрочем, старт игры был за хозяевами. На 12-й минуте Балогун открыл счет, удачно замкнув прострел Мунетси с фланга.

Однако Марсель сразу взялся за отыгрывание и уже до перерыва вел в счете. Героем в обоих случаях стал Алексис Санчес. Сначала чилиец идеально от стойки забил из стандарта, а позже откликнулся на выбивание от кипера Пау Лопеса и реализовал выход один на один.

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После перерыва гости перешли на удержание счета, в то время как Реймс организовал серьезное давление на ворота Лопеса. Малиновский был заменен на 64 минуте, уступив место на поле Унахи.

Киперу пришлось сделать четыре сейва, но все же Марсель устоял и одержал непростую победу. Команда Игоря Тудора вернулась на второе место и имеет отрыв от четвертого Монако в пять очков. Шансы на чемпионство тоже остаются, но достаточно призрачные. ПСЖ имеет преимущество в семь баллов за 10 туров до завершения.

Видеообзор матча Реймс – Марсель: