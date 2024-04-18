"За ним стоит целая машина": экс-чемпион мира сделал прогноз на новый бой обидчика Ломаченко
Источник:DAZN
В Бруклине 20 апреля состоится бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хэйни и американцем Райаном Гарсией. Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от поединка.
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBC Девином Хэйни и другим американцем Райаном Гарсией. Прогрейс считает, что Хэйни одержит очередную победу.
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Прогрейс о бое Хэйни – Гарсия
Еще одна вещь, которую я заметил в Хэйни. У него есть все. За ним стоит целая машина. У него все гладко. Я больше склоняюсь к Дэвину. Я чувствую, что он может перебоксировать Райана и потенциально позже одержать досрочную победу,
– сказал Прогрейс.
В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Перед этим Девин одолел украинца Василия Ломаченко. Американец, за плечами которого 31 бой, еще ни разу не знал горечи поражений.К слову. Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.