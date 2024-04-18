"За ним стоит целая машина": экс-чемпион мира сделал прогноз на новый бой обидчика Ломаченко

В Бруклине 20 апреля состоится бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хэйни и американцем Райаном Гарсией. Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от поединка.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBC Девином Хэйни и другим американцем Райаном Гарсией. Прогрейс считает, что Хэйни одержит очередную победу.

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Прогрейс о бое Хэйни – Гарсия

Еще одна вещь, которую я заметил в Хэйни. У него есть все. За ним стоит целая машина. У него все гладко. Я больше склоняюсь к Дэвину. Я чувствую, что он может перебоксировать Райана и потенциально позже одержать досрочную победу,

– сказал Прогрейс.

В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Перед этим Девин одолел украинца Василия Ломаченко. Американец, за плечами которого 31 бой, еще ни разу не знал горечи поражений.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.