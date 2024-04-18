Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс поділився очікуваннями від поєдинку між володарем титулу WBC Девіном Хейні та іншим американцем Раяном Гарсією. Прогрейс вважає, що Хейні здобуде чергову перемогу.

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Прогрейс про бій Хейні – Гарсія

Ще одна річ, яку я помітив у Хейні. У нього є все. За ним стоїть ціла машина. У нього все гладко. Я більше схиляюся до Девіна. Я відчуваю, що він може перебоксувати Раяна та потенційно пізніше здобути дострокову перемогу,

– сказав Прогрейс.

У попередньому поєдинку в грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Перед цим Девін здолав українця Василя Ломаченка. Американець, за плечима якого 31 бій, ще жодного разу не знав гіркоти поразок.

До слова. Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.