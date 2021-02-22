В матче 7 тура чемпионата Мексики между Крус Асуль и Толукой произошел интересный эпизод с участием судьи. Главный арбитр помешал команде хозяев забить третий гол в игре.

При счете 2:0 футболисты Крус Асуль провели эффектную контратаку, которая должна была завершиться голом.

Смотрите также: Шахтер уверенно победил Рух на НСК "Олимпийский": видео

Один из игроков выбежал один на один с пустыми воротами и пробил в штангу. Круглый снаряд отскочил к его одноклубнику Хонатану Родригесу. 27-летний форвард должен был делать счет 3:0, но в последний момент при ударе главный арбитр встречи неправильно выбрал позицию на поле и оказался на траектории мяча.

Видео эпизода

#NoTeLoPierdas



35: ¡LO FALLA! Luis Romo se llevó al arquero y revienta el esférico en el poste. En el remate de Jonathan Rodríguez el disparo lo estrella contra el árbitro.#Guard1anes2021 #LigaBBVAMX pic.twitter.com/IfB8ZSa8EV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 21, 2021

Футболисты с претензиями атаковали рефери, однако это ни к чему не привело. По правилам, если мяч попадает в арбитра и влияет на эпизод, то назначается свободный удар.

В итоге Толука сначала сравняла счет, а затем Крус Асуль вырвал победу на 63-й минуте (3:2).