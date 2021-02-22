Редкий случай в футболе: арбитр бросился под мяч перед пустыми воротами – видео
В матче 7 тура чемпионата Мексики между Крус Асуль и Толукой произошел интересный эпизод с участием судьи. Главный арбитр помешал команде хозяев забить третий гол в игре.
Источник:24 канал
При счете 2:0 футболисты Крус Асуль провели эффектную контратаку, которая должна была завершиться голом.
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Один из игроков выбежал один на один с пустыми воротами и пробил в штангу. Круглый снаряд отскочил к его одноклубнику Хонатану Родригесу. 27-летний форвард должен был делать счет 3:0, но в последний момент при ударе главный арбитр встречи неправильно выбрал позицию на поле и оказался на траектории мяча.
Видео эпизода
Футболисты с претензиями атаковали рефери, однако это ни к чему не привело. По правилам, если мяч попадает в арбитра и влияет на эпизод, то назначается свободный удар.
В итоге Толука сначала сравняла счет, а затем Крус Асуль вырвал победу на 63-й минуте (3:2).
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