В ночь на 23 мая во Флориде состоялся вечер бокса от компании ProBox. Главным событием шоу в лимите первого полусреднего веса был рейтинговый поединок Ивана Редкача и казаха Батыржана Джукембаева, пишет 24 Канал.

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Рефери снял Редкача с боя

Боксер из Украины оказался не готовым к поединку. Иван отсиживался в обороне и апеллировал к рефери.

Казах владел инициативой и постоянно наносил удары по корпусу Редкача. В третьем раунде Иван пропустил хук в печень. При этом уроженец Шостки был беспомощным в атаке.

После 4-го раунда рефери предупредил 38-летнего боксера, что остановит бой, если он не будет активным.

В 5-м раунде Редкач попытался нанести удар снизу, но едва сам не завалился на канвас. За минуту до завершения трехминутки рефери остановил односторонний бой.

Редкач уступил Джукембаеву техническим нокаутом: смотрите видео

В итоге Джукембаев одержал победу техническим нокаутом. Это четвертая подряд победа представителя Казахстана.

Редкач потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере. Свой предыдущий бой Иван провел в июле 2023 года, когда победил Элвина Переса.