У ніч на 23 травня у Флориді відбувся вечір боксу від компанії ProBox. Головною подією шоу в ліміті першої напівсередньої ваги був рейтинговий поєдинок Івана Редкача та казаха Батиржана Джукембаєва, пише 24 Канал.

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Рефері зняв Редкача з бою

Боксер з України виявився не готовим до поєдинку. Іван відсиджувався в обороні та апелював до рефері.

Казах володів ініціативою та постійно завдавав удари по корпусу Редкача. У третьому раунді Іван пропустив хук у печінку. При цьому уродженець Шостки був безпорадним в атаці.

Після 4-го раунду рефері попередив 38-річного боксера, що зупинить бій, якщо він не буде активним.

У 5-му раунді Редкач спробував завдати удар знизу, але ледве сам не завалився на канвас. За хвилину до завершення трихвилинки рефері зупинив односторонній бій.

Редкач поступився Джукембаєв технічним нокаутом: дивіться відео

У підсумку Джукембаєв здобув перемогу технічним нокаутом. Це четверта поспіль перемога представника Казахстану.

Редкач зазнав сьомої поразки у професійній кар'єрі. Свій попередній бій Іван провів у липні 2023 року, коли переміг Елвіна Переса.