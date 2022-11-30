"Днепряне" ставят перед собой достаточно амбициозную задачу – победа в чемпионате Украины. Пока они уверенно идут к своей мечте, лидируя в турнирной таблице.

Будущее Довбика

По информации ТаТоТакое руководство клуба считает, что без Довбика успеха в своих планах им не достичь:

"Все в клубе понимают, что без Довбика чемпионат УПЛ не выиграть. А желание выиграть титул у инвестора и руководства просто зашкаливает. Уверен, что в клубе найдут вариант договориться с Артемом, чей контракт истекает в конце 2023 года", – сказал Михаил Спиваковский.

Кстати, Днепр-1 оценивает Довбика в 8-10 миллионов евро. В случае продажи игрока половину придется отдать датскому Мидтююлланду, за который Артем выступал.

Также ранее сообщалось о возвращении интереса Салернитаны к Довбику. И итальянский клуб не готов выложить большую сумму за форварда, их цель – аренда с правом выкупа.