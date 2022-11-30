"Дніпряни" ставлять перед собою досить амбітне завдання – перемога у чемпіонаті України. Допоки вони впевнено йдуть до своєї мрії, лідируючи у турнірній таблиці.
Майбутнє Довбика
За інформаціє ТаТоТаке керівництво клубу вважає, що без Довбика успіху в своїх планах їм не досягти:
"Усі у клубі розуміють, що без Довбика чемпіонат УПЛ не виграти. А бажання виграти титул в інвестора та керівництва просто зашкалює. Упевнений, що в клубі знайдуть варіант домовитися з Артемом, чий контракт закінчується наприкінці 2023 року", – сказав Михайло Співаковський.
Також раніше повідомлялося про повернення інтересу Салернітани до Довбика. Та італійський клуб не готовий викласти велику суму за форварда, їхня ціль – оренда з правом викупу.