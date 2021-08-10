С клубом Реброва еще не все решено

УАФ совместно с Сергеем Ребровым работает над вопросом досрочного расторжения контракта с клубом Аль-Айн. Окончательная сумма компенсации будет известна ближе к концу дня 11 августа.

К теме Сборную Украины временно может возглавить тренер, воспитавший чемпионов мира

Если наставнику не удастся до конца договориться с нынешней клубом, то представителям УАФ придется искать новые кандидатуры на пост главного тренера "сине-желтых". Одним из таким вариантов является назначение Александра Петракова. Под его руководством Украина U-20 выиграла чемпионат мира.

Ради Реброва исполком перенес свое решение на 12 августа. Все сделали для того, чтобы Сергей Станиславович мог решить все вопросы с Аль-Айном.

Интересно, что Сергей Ребров не приехал на исполком УАФ, где рассматривали его кандидатуру. Также отсутствовал уже экс-наставник сборной Андрей Шевченко. Тренера приглашали, чтобы заслушать отчет о работе.

Сборная Украины без тренера: главное