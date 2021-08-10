С клубом Реброва еще не все решено
УАФ совместно с Сергеем Ребровым работает над вопросом досрочного расторжения контракта с клубом Аль-Айн. Окончательная сумма компенсации будет известна ближе к концу дня 11 августа.
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Если наставнику не удастся до конца договориться с нынешней клубом, то представителям УАФ придется искать новые кандидатуры на пост главного тренера "сине-желтых". Одним из таким вариантов является назначение Александра Петракова. Под его руководством Украина U-20 выиграла чемпионат мира.
- Ради Реброва исполком перенес свое решение на 12 августа. Все сделали для того, чтобы Сергей Станиславович мог решить все вопросы с Аль-Айном.
Интересно, что Сергей Ребров не приехал на исполком УАФ, где рассматривали его кандидатуру. Также отсутствовал уже экс-наставник сборной Андрей Шевченко. Тренера приглашали, чтобы заслушать отчет о работе.
Сборная Украины без тренера: главное
- 1 августа стало известно, что Андрей Шевченко покидает сборную Украины, у наставника закончился контракт. Вместе с ним в "сине-желтой" команде не будут больше работать помощники украинца Андреа Малдера и Александр Шовковский.
- Летом 2020 года в УАФ Шевченко предложили новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.
- Одним из главных конкурентов Реброва на пост главного тренера был Мирон Маркевич. Наставник заявил, что покидает работу в УАФ и планирует возобновить тренерскую карьеру.