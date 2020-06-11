Ребров резко ответил на слухи о переходе в турецкий гранд
Украинского тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва перед матчем чемпионата с "Пакшем" (2:2) спросили о переговорах с турецким клубом "Фенербахче".
В эфире M4sport.hu на вопрос о том, правда ли, что он со следующего сезона будет главным тренером "Фенербахче", Ребров отрицательно помахал головой и дал лаконичный ответ.
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"Правда ли то, что я возглавлю Фенербахче в следующем сезоне? Абсолютно нет", – заявил Ребров.
Переход Реброва в "Фенербахче"
Некоторые СМИ успели заверить, что переход Реброва в "Фенербахче" – дело решенное. Наставник "Ференцвароша" якобы согласился на все условия президента "канареек" Али Коча и после сезона 2019/20 присоединится к туркам.
Между тем агент 46-летнего специалиста Шандор Варга сказал, что его клиент действительно имеет предложения, но пока думает исключительно о "Ференцвароше".
"Фенербахче" три месяца назад уволил главного тренера Эрсуна Янала, но так и не смог найти ему замену. Команда идет на 7-м месте в чемпионате.
Что известно о Сергее Реброве
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".