Украинского тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва перед матчем чемпионата с "Пакшем" (2:2) спросили о переговорах с турецким клубом "Фенербахче".

В эфире M4sport.hu на вопрос о том, правда ли, что он со следующего сезона будет главным тренером "Фенербахче", Ребров отрицательно помахал головой и дал лаконичный ответ.

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"Правда ли то, что я возглавлю Фенербахче в следующем сезоне? Абсолютно нет", – заявил Ребров.

Переход Реброва в "Фенербахче"

Некоторые СМИ успели заверить, что переход Реброва в "Фенербахче" – дело решенное. Наставник "Ференцвароша" якобы согласился на все условия президента "канареек" Али Коча и после сезона 2019/20 присоединится к туркам.

Между тем агент 46-летнего специалиста Шандор Варга сказал, что его клиент действительно имеет предложения, но пока думает исключительно о "Ференцвароше".

"Фенербахче" три месяца назад уволил главного тренера Эрсуна Янала, но так и не смог найти ему замену. Команда идет на 7-м месте в чемпионате.

Что известно о Сергее Реброве