Ребров рассказал о возможности возглавить сборную Украины и отличии от работы в клубе
Источник:ZoryaLondonsk
Сергея Реброва называют одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины. Произойдет это лишь в том случае, если нынешний наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко покинет команду.
Сергей Ребров подтвердил, что как и каждый тренер, он мечтает работать со сборной своей страны. Но также отметил, что для этого должно быть соответствующее время.
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Однако пока ему больше нравится работа в клубе. Все потому, что там приходится работать ежедневно. И такой ритм работы ему больше нравится.
"Я наслаждаюсь, работая в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем. Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в национальной команде Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь. И для меня это разная работа – когда ты работаешь в клубе и в сборной", – заявил Ребров.
Тренерская карьера Сергея Реброва
- Сергей Ребров с 2014 года работает главным тренером в футбольных клубах.
- В 2009 году, после окончания карьеры футболиста, он начал работу помощником тренера молодежной команды Динамо. Далее дошел и до тренера в штабе главной команды киевского клуба.
- В 2014 году Ребров возглавил Динамо. За три года работы с клубом, Ребров дважды становился чемпионом Украины (2015, 2016), дважды обладателем Кубка Украины (2014, 2015), Суперкубка Украины (2016) и выводил киевлян в плей-офф Лиги чемпионов.
- Далее в его карьере была работа в клубе Аль-Ахли из Саудовской Аравии, с которым он стал вице-чемпионом страны.
- В 2018 году Ребров стал главным тренером венгерского Ференцвароша. Он привел команду к трем подряд чемпионствам, а также вывел в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов. Но из-за конфликта с руководством клуба покинул команду.
- Летом 2021 года Ребров возглавил Аль-Айн из ОАЭ.