Ребров рассказал о возможности возглавить сборную Украины и отличии от работы в клубе

Сергея Реброва называют одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины. Произойдет это лишь в том случае, если нынешний наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко покинет команду.

Сергей Ребров подтвердил, что как и каждый тренер, он мечтает работать со сборной своей страны. Но также отметил, что для этого должно быть соответствующее время.

Примечательно Самый дорогой украинский тренер: стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Однако пока ему больше нравится работа в клубе. Все потому, что там приходится работать ежедневно. И такой ритм работы ему больше нравится.

"Я наслаждаюсь, работая в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем. Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в национальной команде Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь. И для меня это разная работа – когда ты работаешь в клубе и в сборной", – заявил Ребров.

Тренерская карьера Сергея Реброва