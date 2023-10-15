Украинизация продолжается: Ребров рассказал, сколько игроков общаются в сборной на государственном языке

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство украинцев окончательно поняло для себя как важна родная культура, традиции и, конечно же, язык. В стране гораздо чаще начал звучать государственный, что непосредственно подтверждает и социология.

Согласно последнему большому опросу, в нашей стране сейчас общается на украинском языке в быту 71 процент людей. Не обошла украинизация стороной и сборную по футболу.

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90 процентов общаются на украинском

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров ранее публично общался на русском. Он является уроженцем временно оккупированной Горловки, где не часто использовался украинский. Однако со старта полномасштабной войны наставник принял решение отказаться от языка оккупанта.

"Я думаю, что для каждого достаточно сложно переходить. Но я и раньше говорил на украинском. Но рядом со мной все говорили на русском, поэтому как-то... Я понимал абсолютно украинский, если кто-то со мной общался на украинском, то я переходил на него", – рассказал тренер.

Также наставник поделился информацией о команде по поводу этой темы. По его словам, в настоящее время 90 процентов разговоров в коллективе проходят на государственном языке.

В раздевалке? Да, мы общаемся. Некоторые подсказки мы делаем на украинском. Иногда какие-то специфические… 90 процентов – это украинский язык в раздевалке и на всех собраниях,

– сказал Ребров.

Напомним, что 14 октября сборная Украины по футболу в отборе к Евро-2024. смогла переиграть Северную Македонию со счетом 2:0 и фактически отцепила прямого конкурента от борьбы за вторую позицию в группе, которая гарантирует выход на континентальное первенство.