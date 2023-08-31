Он очень порядочный человек, – Ребров признался, кто стал инициатором его возвращения в Украину

В июне 2023 года главная команда страны по футболу получила нового главного тренера. Им стал опытный футболист с динамовским сердцем Сергей Ребров.

49-летний наставник заключил контракт со сборной Украины до конца июля 2026 года. Во главе "сине-желтых" Сергей Ребров уже провел 3 матча, в которых наша национальная команда не потерпела ни одного поражения - две победы (над Мальтой 1:0 и Северной Македонией 2:3) и ничья с Германией в благотворительном поединке (3:3).

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Ребров: Мы общаемся довольно часто

Опытный специалист откровенно признался, кто же стал одним из главных лиц, инициировавших его возвращение в родную страну и к рулю сборной по футболу. Оказалось, что этим человеком стала личность из президента Украины Владимира Зеленского, которая хорошо знакома Сергею Станиславовичу – руководитель ОП Андрей Ермак.

Я знаю Андрея очень давно. К тому моменту, когда он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России. Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину.

– рассказал Ребров.

До этого талантливый специалист возглавлял Аль-Айн из ОАЭ.

Напомним, что именно Ермак стал одним из первых, кто поздравил Реброва с приходом к рулю сборной Украины.

"Друг, поздравляю с назначением на должность главного тренера сборной Украины по футболу. Несмотря на предложения от других клубов, ты выбрал национальную команду. Желание вернуться и работать на страну в это сложное время – проявление настоящего патриотизма", – написал тогда Ермак у себя в телеграмме.

Отметим, что в скором времени подопечные Реброва продолжат свой путь в отборе на Евро-2024. Уже 9 сентября Украина сыграет против Великобритании. Украинцы попытаются взять реванш за поражение 2:0 в первом туре.

После чего 12 сентября померяется силами с еще одной топовой сборной Европы по Италии.

После трех сыгранных туров "сине-желтые" идут на 2-м месте в группе "С", набрав 6 очков. Лидером группы является Англия, набравшая максимальные 12 баллов в 4-х турах. Италия с 3 пунктами идет третьей.