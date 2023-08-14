Игра состоится во Вроцлаве на "Tarczyński Arena". Именно на этом стадионе 26 августа будет защищать свои титулы Александр Усик в бою против Даниэля Дюбуа.

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Инструкция и информация по приобретению билетов

Украинская ассоциация футбола объявила, что билеты с 14 августа есть в наличии. Цена стартует от 50 злотых (около 450 гривен).

Билеты можно приобрести только по ссылке на сайте MTicket. Продажа будет производиться в два этапа:

Первые два дня болельщики покупают билеты только по криптовалюте. Через два дня к криптовалюте добавляются другие формы оплаты за билеты.

Для покупки билета необходимо выбрать категорию и количество. Один болельщик может купить до четырех билетов. После оплаты они придут на электронный адрес, указанный заказчиком. Все билеты именные, а вход на стадион будет осуществляться путем сверки билета и документа каждого лица.

Отмечается, что билеты нужно распечатывать в хорошем качестве для быстрого считывания штрих-кода на входе на стадион или загрузить билет на телефон для считывания QR-кода.

Сообщается, что ворота стадиона будут открыты за два часа до матча.

Напомним. В сентябре Украина проведет 2 матча в квалификационном раунде к Евро-2024. 9 сентября в 19.00 команда Реброва сыграет против англичан, а 12 сентября в 21.45 с другим фаворитом группы – сборной Италии, которая осталась без главного тренера из-за отставки Роберто Манчини. Билеты на этот матч тоже уже есть в продаже. Игра состоится на легендарном "Сан Сиро".