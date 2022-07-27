Должны пытаться общаться на украинском, – Ребров о важном значении языка во время войны

После начала полномасштабной войны в Украине многие русскоязычные украинцы начали переходить на официальный государственный язык. Исключением не стали спортсмены украинского мира спорта.

Ребров: В быту стараюсь общаться на украинском

13 июля Андрей Ярмоленко воссоединился с бывшим тренером Динамо Сергеем Ребровым. Капитан сборной Украины работает под руководством украинского тренера в Аль-Айне. 25 июля Ярмоленко дебютировал в футболке новой команды.

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После матча Ярмоленко и Ребров встретились с украинскими фанатами в Германии. В одном из интервью Сергей Станиславович не обошел вниманием вопрос об украинском языке. Тренер Аль-Айна рассказал, на каком языке общается с Ярмоленко.

Ребров заверил, что в такое непростое время нужно переходить на украинский, даже если до этого ты общался на русском. Наставник отметил, что он и футболист несовершенно говорят на государственном языке, но пытаются это делать. Такой поступок будет уменьшать значение чего-либо русского в нашей жизни.

И в быту стараюсь общаться на украинском, и с друзьями. Хотя здесь нет друзей, сейчас мы на собрании. Разве что с Андреем Ярмоленко. Андрей также пытается общаться на украинском. Я видел его интервью. Не могу сказать, что у него получается очень уверенно. Как и у меня. Но сейчас все должны пытаться общаться на украинском. Одно время это может быть немного неудобно, но это необходимо для нас,

– откровенно рассказал Ребров.

Оба украинца имеют контракт с Аль-Айном до 30 июня 2023 года.

Ранее другой украинский легионер Роман Яремчук, выступающий за португальскую Бенфику, заверил, что в Украине граждане должны разговаривать на родном украинском языке. Вопрос русского должен теперь полностью искорениться из жизни украинцев.