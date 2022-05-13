Ребров планирует вернуться в Украину

Журналист Игорь Цыганик рассказал, что украинский тренер Сергей Ребров планирует приехать в Украину в ближайшее время. Ранее об этом заявил сам наставник.

Цыганик: Сейчас из-за него огромный фурор в ОАЭ

По словам журналиста, он общался с Сергеем Ребровым, возглавляемым Аль-Айном. Украинский тренер пока находится в Эмиратах, но планирует в ближайшее время приехать в Украину.

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Я общался с Ребровым после победы в Кубке ОАЭ. Он постоянно подчеркивает, что вернется в Украину. Если бы была возможность провести чемпионат Украины, я думаю, что Ребров с огромным удовольствием вернулся бы в Украину.

– сказал Цыганик.

"Сейчас из-за него огромный фурор в ОАЭ, поэтому очень тяжело его перетащить, но я вижу в его глазах желание снова быть в Украине", – добавил журналист.

Ребров в ОАЭ