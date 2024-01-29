Ребров отказался от бешеного предложения от Аль-Джазиры, – Вацко

Главному тренеру сборной Украины поступали неплохие предложения от клубов по ОАЭ. Украинский журналист вскрыл детали.

Сергей Ребров отклонил предложения Аль-Джазиры и Аль-Шабаба. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

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Отказ ребра от солидного предложения

"Я вам сейчас историю расскажу. Он (Ребров) отклонил недавно просто безумное с финансовой точки зрения предложение от Аль-Джазиры. Причем эмиратский клуб соглашался на совместительство в клубе и сборной Украины. Ребров отказался.

Я знаю Аль-Шабаб также был заинтересован также выходил там деньги космос вы не понимаете цифры не буду говорить чтобы никто не "поплыл". Просто космическое предложение. Ребров все это отверг" сказал Вацко.

Деятельность Реброва