Сергій Ребров відхилив пропозиції Аль-Джазіри та Аль-Шабаба. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко.

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Відмова реброва від солідної пропозиції

"Я вам зараз історію розкажу. Він (Ребров) відхилив недавно просто шалену з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Джазіри. Причому еміратський клуб погоджувався на сумісництво у клубі та збірній України. Ребров відмовився.

Я знаю, Аль-Шабаб також був зацікавлений, також виходив – там гроші космос, ви не розумієте, цифри не буду говорити, щоб ніхто не "поплив". Просто космічна пропозиція. Ребров все це відхилив", – сказав Вацко.

Діяльність Реброва