Главный тренер Аль-Айну Сергей Ребров планирует покинуть клуб из ОАЭ после этого сезона.

Смотрите также Ребров хочет покинуть Аль-Айн ради сборной Украины: когда это может случиться

Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу о том, насколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет,

– сказал футбольный функционер.

Павелко отметил, что он и руководство сборной находятся на постоянной связи с Ребровым и знают его планы и настроения.

"Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым", – сказал президент УАФ.

Ребров и Аль-Айн: коротко