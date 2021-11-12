Главный тренер Аль-Айну Сергей Ребров планирует покинуть клуб из ОАЭ после этого сезона.
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Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу о том, насколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет,
– сказал футбольный функционер.
Павелко отметил, что он и руководство сборной находятся на постоянной связи с Ребровым и знают его планы и настроения.
"Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым", – сказал президент УАФ.
Ребров и Аль-Айн: коротко
- Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня 2021 года, подписав с арабской командой контракт на один сезон. Накануне украинского специалиста второй месяц подряд признали лучшим тренером чемпионата ОАЭ.
- До этого 47-летний специалист тренировал Ференцварош, Аль-Ахли и Динамо.