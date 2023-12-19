Дождался своего времени: Ребров назвал игрока, который заслужил возвращение в сборную

Сезон-2023/2024 является лучшим для Андрея Лунина в Реале. Украинский голкипер вовсю использует отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

В начале кампании у него не было доверия от Карло Анчелотти, однако своей игрой доказал, что заслуживает выхода в стартовом составе. В последних восьми матчах "королевского клуба" семь поединков с первых минут начинал именно Андрей Лунин.

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Ребров рассчитывает на Лунина в сборной

За это время он успел возглавить рейтинг вратарей по наивысшему проценту удачных сейвов и по одному разу попадал в символические сборные тура Ла Лиги и Лиги чемпионов. Такой прогресс не остался незамеченным главным тренером сборной Украины. Сергей Ребров поделился своими мыслями по поводу вратаря Реала и заявил, что рассчитывает на него.

Мы следим за вратарями. Для голкиперов очень важна игровая практика. Когда мы не вызывали Андрея в сборную, он вообще не имел игровой практики. А сейчас мы видим, что он играет очень уверенно и помогает Реалу. С такой игрой он очень важный игрок и для нашей команды,

– сказал Ребров.

Отметим, что Андрей Лунин в составе сборной Украины провел 9 матчей, в которых пропустил 6 голов и 5 раз отыграл "на ноль". В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в сентябре 2022 года в поединке против Шотландии.

. Следующий матч мадридский Реал сыграет 21 декабря против Алавеса на выезде. Встреча начнется в 22.30. Всего в нынешнем сезоне Лунин сыграл девять матчей за Реал, в которых пропустил 6 голов и 4 раза покидал свои ворота "сухими".