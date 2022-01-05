Ребров с Аль-Айном в эпической перестрелке с 13 голами вышел в полуфинал Кубка ОАЭ

Сергей Ребров вместе с Аль-Айном сумел выбить Аль-Васл в 1/4 финала Кубка ОАЭ. Команда украинца победила по сумме двух матчей со счетом 7:6.

Аль-Васл – Аль-Айн 3:4 (первый матч – 3:3)

Голы: Сантос, 14 (авт.), Адриелсон, 19, Джума, 60 – Гуанка, 5, 53, Сантос, 66, Лаба, 83 (пен.)

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Первый поединок команд завершился со счетом 3:3, и ответный матч для подопечных Реброва выдался очень непростым. Команды снова набили друг другу кучу мячей, и в итоге Аль-Айн за 6 минут до конца матча вырвал победу с пенальти со счетом 4:3.

Эта победа позволила Аль-Айну пройти в полуфинал Кубка Объединенных Арабских Эмиратов, куда также вышли футбольные клубы Аль-Вахда, Аль-Ахли и Аль-Джазира. Именно с последней командой встретятся подопечные Сергея Реброва за шаг до финальной битвы.

Аль-Васл – Аль-Айн: видеообзор