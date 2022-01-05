Аль-Васл – Аль-Айн 3:4 (перший матч – 3:3)

Голи: Сантос, 14 (авт.), Адріелсон, 19, Джума, 60 – Гуанка, 5, 53, Сантос, 66, Лаба, 83 (пен.)

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Перший поєдинок команд завершився з рахунком 3:3, і матч-відповідь для підопічних Реброва видався також дуже непростим. Команди знову набили один одному купу м'ячів, і в підсумку Аль-Айн за 6 хвилин до кінця матчу вирвав перемогу з пенальті з рахунком 4:3.

Ця перемога дозволила Аль-Айну пройти до півфіналу Кубка Об'єднаних Арабських Еміратів, куди також вийшли футбольні клуби Аль-Вахда, Аль-Ахлі та Аль-Джазіра. Саме з останньою командою зустрінуться підопічні Сергія Реброва за крок до фінальної битви.

Аль-Васл – Аль-Айн відеоогляд