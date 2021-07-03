Беседин: ребята, удачи вам сегодня

Артем Беседин пожелал удачи сборной Украины в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020.

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Ребята, удачи вам сегодня. Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку,

– написал Беседин.

Артем Беседин покинул лагерь сборной Украины из-за травмы. Футболист вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстратайме на 91-й минуте.

Он заменил Романа Яремчука, но покинул поле через несколько минут. На 98-й минуте матча шведский защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой шипами попал в колено Беседина.

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Шведский игрок получил удаление, а Беседина пришлось заменить. Футболист Динамо пропустит минимум несколько месяцев.