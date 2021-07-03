Бєсєдін: Хлопці, удачі вам сьогодні

Артем Бесєдін побажав удачі збірної України у матчі проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020.

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Хлопці, удачі вам сьогодні. Я впевнений, що гра і результат будуть гідними. Спасибі всім за підтримку,

– написав Бєсєдін.

Артем Бєсєдін покинув табір збірної України через травму. Футболіст вийшов у матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині.

Він замінив Романа Яремчука, але покинув поле через декілька хвилин. На 98-й хвилині матчу шведський захисник Маркус Даніельссон прямою ногою шипами влучив у коліно Бєсєдіна.

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Шведський гравець отримав вилучення, а Бєсєдіна довелося замінити. Футболіст Динамо пропустить мінімум декілька місяців.