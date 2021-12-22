Ребята показали прогресс, – Санитра высоко оценил начало сезона

Тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра оценил выступления команды в этом сезоне. Он доволен показателями своих подопечных.

Санитра: У меня оценка очень высокая

По словам Санитры, в команде произошел значительный прогресс. Он убежден, что сборная демонстрирует лучшие показатели по сравнению с прошлым сезоном.

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У меня оценка очень высокая. По тому, как ребята выступили в эстафетах и личных гонках, скажу, что в настоящее время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ребята показали прогресс,

– рассказал тренер.

Специалист рассказал, что отсутствие основной команды на этапе во французском Анси никак не повлияет на результат Кубка наций. Он отметил, что команде хватает очков, чтобы не выйти из топ-10 до Олимпиады.

"На моей памяти, мы хуже стартовали в прошлом сезоне – находились вне десятки. Сейчас фактически пропустили один этап Кубка мира, но продолжаем идти восьмыми. Оценка для команды очень позитивная и хорошая", – добавил Санитра.

Выступления мужской сборной