Санитра: Был в шоке, когда открыл программу Олимпиады

По словам Санитры, Олимпийские игры в Пекине будут достаточно сложными. Поскольку информации о них очень мало.

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"Скажу, по своему опыту каждые Олимпийские игры разные – и по подготовке, и по организации, и по месту проведения. В Пекине будет специфическая Олимпиада, ведь мы практически ничего не знаем о трассе, об условиях, о стрельбище. Не знаем, какой будет общая ситуация с организацией в олимпийском поселке", – сказал наставник мужской сборной по биатлону.

Тренер подчеркнул, что хочет как можно лучше подготовить команду, чтобы сборная продемонстрировала хорошие результаты. Также он рассказал об изменениях в олимпийской программе.

Было бы хорошо, если бы кто-нибудь мог поехать и увидеть трассу, стрельбище, поселок, но в этой ситуации уже нереально. И еще скажу: был в шоке, когда неделю назад открыл программу Олимпиады, а нам изменили радикально программу – первый старт должен быть 10 февраля, а теперь 5 февраля будем бежать эстафету,

– отметил специалист.

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По словам Санитры, теперь необходимо производить коррекцию в подготовке.

Он сообщил, что команда вылетит в Пекин 26 января сразу после завершения этапа в Антгольц-Антерсельве. У сборной будет 8-9 полных дней на акклиматизацию на месте проведения соревнований.

К слову. Олимпийские игры 2022 года состоятся 4 – 20 февраля. Биатлонные старты будут продолжаться в Пекине с 5 по 19 февраля.