Ребята отдали все, что у них было, – Шевченко прокомментировал поражение Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал неудачу Украины в матче с Австрией. Украинцы потерпели минимальное поражение и рискуют вылететь с Евро-2020.
Я видел команду, которой просто не хватало сил
Андрей Шевченко заявил, что команде было сложно играть с Австрией с физической точки зрения.
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Игра была очень тяжелой. Команде было физически трудно. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается,
– сказал тренер.
Шевченко отметил, что украинская команда допускала много ошибок и была уставшая.
"Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости.
Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол", – прокомментировал игру Украины Шевченко.
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Он добавил, что после пропущенного гола украинская команда почти не имела моментов для гола.
После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма,
– резюмировал наставник "сине-желтых".
Украина – Австрия: главное
- Сборная Украины завершила выступление на групповом этапе поражением Австрии (1:0). За весь матч наши игроки нанесли всего 5 ударов против 18 в Австрии.
- Также "сине-желтые" проиграли Нидерландам (3:2) и одолели Северную Македонию (2:1). Украина заняла 3 место в группе C.
- Сборная Австрии в 1/8 финала уже 26 июня встретится с Италией. Украина сохраняет шансы на плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место.