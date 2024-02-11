"Ноль критики для игроков": тренер Жироны откровенно оценил фиаско от Реала и сделал признание

Жирона разгромно уступила Реалу в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. Главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес прокомментировал поражение команды в Мадриде.

Винисиус Жуниор начал погром гостей из Каталонии. Уже на 6-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Реала. Космический Джуд Беллингем оформил дубль, доведя счет до разгромного 3:0. Добил Жирону на 61-й минуте Родриго.

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Жироне еще далеко до Реала

Были у мадридского коллектива еще целая гора моментов, но больше футболисты не огорчали голкипера "красно-белых". Хоселу попал в стойку с пенальти на последних минутах встречи. Финальный свисток зафиксировал победу Реала 4:0. Без шансов для Жироны.

Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в старте Жироны, но не отметились результативными действиями. Оба покинули поле на 70-й минуте. Андрей Лунин провел на ноль поединок, который для него стал уже 7-м "сухим" в текущем сезоне-2023/2024 за Реал.

Признал уровень соперника и сделал откровенное признание

После матча главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал фиаско своей команды от прямого конкурента в борьбе за чемпионство Ла Лиги.

Коуч каталонского клуба признался, что его команда далека от уровня игры Реала, а матчи с таким соперником открывают глаза на реальность. Мичел признал мадридцев фаворитами в гонке за "золотом" испанского первенства.

"Совершенно очевидно, что мы не были на уровне Реала, не были на уровне, который был нужен. Соперник показал свой класс, а мы этому не соответствовали. Думаю, это больше заслуга Мадрида, чем наш провал. Игроки отдали все силы, но соперник был лучше. Мы не находимся на уровне Реала, и когда ты встречаешь такого соперника, осознаешь реальность", – сказал тренер Жироны.

У нас все равно великолепный сезон, мы будем продолжать. Нам нужно сделать еще шаг или два вперед, чтобы соответствовать уровню Реала. Ноль критики для игроков, вся ответственность на мне. Наша лига – это Атлетик, Реал Сосьедад, Бетис и Валенсия. Реал, Барселона и Атлетико впереди. И Реал теперь фаворит в борьбе за чемпионство,

– заявил Мичел.

Отметим, что после этого поражения Жирона еще больше отпустила Реал в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь между командами разница в 5 баллов в пользу подопечных Карло Анчелотти – 61 против 56-ти у каталонцев.