Мадридский "Реал" и "Валенсия" встретятся 18 июня в рамках 29 тура чемпионата Испании. Оба клуба, которым есть что доказывать в этом сезоне, стремятся получить только победу. Букмекеры оценили шансы каждого из клубов.

Реал – Валенсия: прогноз на матч чемпионата Испании

После возобновления Ла Лиги клубы продемонстрировали разные результаты, пишет 24 канал. "Реал" уверенно разгромил "Эйбар", а "Валенсия" в дерби поделила очки с "Леванте".

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"Реалу" крайне важно одержать победу, чтобы не отпустить лидера турнирной таблицы – "Барселону". Между тем "летучие мыши" ведут отчаянную борьбу за попадание в еврокубки.

Прогноз Pari Match

Фаворитом противостояния прогнозируемо является "королевский клуб". Победу "Реала" в матче с "Валенсией" специалисты оценили коэффициентом 1,39. И это не удивительно, ведь "сливочные" не проигрывают валенсийцам дома с 2008 года.

Очевидно, что "Валенсия" стремится прервать неутешительную серию на поле "Реала". Победу гостей эксперты оценили коэффициентом 7,70. Если же игра закончится ничьей – коэффициент 5,40.

Прогноз Favbet

В трех предыдущих очных матчах команды отмечались в воротах друг друга. Таким образом, вероятность голов в ворота двух команд очень высока. Коэффициент на такую ставку – 1,72.

Кстати "Реал" одержал уверенную победу в первом матче после возобновления сезона

Специалисты предлагают коэффициент 3,85 на то, что "Реал" победит в один мяч. Если же аналогичного результата достигнет "Валенсия" – коэффициент 8.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet болельщикам футбола предлагают отгадать, какой игрок отметится забитым мяч. Больше всего шансов у лидера "Реала" Карима Бензема, который в рамках Примеры уже забил 14 голов. Его очередной мяч оценен коэффициентом 1,8.

В лагере "Валенсии" лучшим бомбардиром является Макси Гомес. Его гол в ворота "сливочных" оценен коэффициентом 3,5.

Матч "Реал" – "Валенсия" состоится 18 июня. Начало игры в 23:00.