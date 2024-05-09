Голливудская история: герой полуфинала Лиги чемпионов 2 года назад болел за Реал в роли фаната

В среду, 8 мая, состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Мадридский Реал на своем поле принимал мюнхенскую Баварию.

Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1. Героем поединка стал 34-летний форвард Хоселу – он вышел на замену и в течение трех минут оформил дубль в конце матча, который вывел "сливочных" в финал.

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Осуществление мечты

После финального свистка испанский нападающий поделился эмоциями от поединка. Он рассказал щемящую историю, вспомнив события 2-летней давности, когда он вместе с отцом также присутствовал на финале Лиги чемпионов с участием Реала, но тогда находился в роли обычного фаната.

Для меня Мадрид – это часть моей жизни. Я болею за Реал с самого детства. У меня была возможность побывать как болельщик на том финале. Такие моменты, как сегодня, приготовила для меня судьба. Это был невероятный вечер. Моя карьера стоила того, чтобы иметь возможность одеть эту футболку. Это самое прекрасное, что может чувствовать футболист,

– заявил Хоселу.



Хоселу болел за Реал в финале ЛЧ-2021/2022 / Фото из инстаграма футболиста

Отметим, что Хоселу некоторое время находился в структуре Реала в начале карьеры, однако выступал за дубль, так и не сумев закрепиться в первой команде. После этого он сменил ряд клубов и в сезоне-2023/2024 перешел на правах аренды в мадридскую команду – клуб своей мечты. Его действующий контракт принадлежит Эспаньолу и заканчивается 30 июня 2025 года.

. В нынешней кампании Хоселу провел 46 матчей за Реал, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста. В составе "сливочных" он завоевал первые трофеи на клубном уровне – Суперкубок Испании и чемпионство, до триумфа в Лиге чемпионов остался один шаг.

Напомним, что в финале ЛЧ Реал сыграет с дортмундской Боруссией. Поединок пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".