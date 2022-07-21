Уже начал тренировку с Реалом

Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти взял с собой в турне четырех футболистов, среди которых и Андрей Лунин. Кроме украинца в США улететь Тибо Куртуа, Луис Лопес и Лукас Канисарес.

Читайте также Он исключительный футболист, – тренер Арсенала в восторге от перехода Зинченко

23-летний украинский вратарь выдал красивый сейв на одной из тренировок, которая попала в соцсети Реала. Лунин в невероятном прыжке парировал выстрел из-за пределов штрафной от Начо. Такой сейв заслужил аплодисменты игроков "Королевского клуба".

Видео сейва Лунина

Лунин продолжает футбольную карьеру в мадридском клубе. Хотя перед этим были слухи об аренде в другую команду ради игровой практики. Ведь в прошлом сезоне Андрей всего четыре раза становился в рамку ворот Реала в официальных матчах, в которых пропустил 4 гола.

В США Реал проведет три контрольных спарринга. 24 июля подопечные Анчелотти сыграют против Барселоны. Через три дня 27 июля проведет игру против Америка Мехико. А в последний день июля "сливочные" выйдут на футбольное поле против Ювентуса.

К слову. 10 августа Реал попытается обыграть немецкий Айнтрахт в Суперкубке УЕФА.