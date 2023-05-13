Ассист Цыганкова помог спасти Жирону от поражения от Реал Сосьедад – видеообзор

Команда украинского вингера Виктора Цыганкова борется за попадание в еврокубковую зону. Поэтому в выездном матче против Реал Сосьедад "красно-белые" не собирались терять очки.

Реал Сосьедад – Жирона 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (пен.), Сильва, 24 – Коуту, 37, Стуани, 45+3

В субботу, 13 мая, в чемпионате Испании состоялся матч 34-го тура, в котором Реал Сосьедад принимал на собственной арене Жирону. Хозяева поля уже гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов, а вот "жирондинцы" пытаются попасть в Лигу конференций, пишет 24 Канал.

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Юбилейный ассист Цыганкова

Виктор Цыганков традиционно вышел в стартовом составе Жироны и внес весомый вклад в итоговый результат.

Подопечные Мичела провалили дебют встречи. Сначала Оярсабаль реализовал пенальти за нарушение Родриго Рикельме, а на 24-й минуте поединка экс-звезда МанСити Давид Силва удвоил преимущество.

Впрочем, "жирондинцы" сумели восстановить паритет еще до конца первого тайма. На 37-й минуте встречи Цыганков исполнил голевую передачу на Коуту, который сократил счет до 2:1.

На третьей компенсированной минуте первого тайма форвард Жироны Стуани удачно замкнул передачу Рикельму – 2:2. Во втором тайме команда украинца осталась в меньшинстве, но счет встречи не изменился до финального свистка.

В итоге Жирона набрала 48 очков и сохраняет хорошие шансы попасть в Лигу конференций.

Виктор Цыганков сыграл 15 матч за испанский клуб. На счету украинского вингера 3 гола и 5 ассистов.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Жирона