Реал Сосьєдад – Жирона 2:2

Голи: Оярсабаль, 5 (пен.), Сільва, 24 – Коуту, 37, Стуані, 45+3

У суботу, 13 травня, в чемпіонаті Іспанії відбувся матч 34-го туру, в якому Реал Сосьєдад приймав на власній арені Жирону. Господарі поля вже гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів, а от "жирондинці" намагаються потрапити в Лігу конференцій, пише 24 Канал.

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Ювілейний асист Циганкова

Віктор Циганков традиційно вийшов у стартовому складі Жирони та зробив вагомий внесок у підсумковий результат.

Підопічні Мічела провалили дебют зустрічі. Спочатку Оярсабаль реалізував пенальті за порушення Родріго Рікельме, а на 24-й хвилині поєдинку ексзірка МанСіті Давід Сілва подвоїв перевагу.

Втім, "жирондинці" зуміли відновити паритет ще до кінця першого тайму. На 37-й хвилині зустрічі Циганков виконав гольову передачу на Коуту, який скоротив рахунок до 2:1.

На третій компенсованій хвилині першого тайму форвард Жирони Стуані вдало замкнув передачу Рікельму – 2:2. У другому таймі команда українця залишилася у меншості, але рахунок зустрічі не змінився до фінального свистка.

У підсумку Жирона набрала 48 очок та зберігає непогані шанси потрапити в Лігу конференцій.

Віктор Циганков зіграв 15 матч за іспанський клуб. На рахунку українського вінгера 3 голи та 5 асистів.

Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад – Жирона