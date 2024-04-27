Кепа не подвел: Реал без Лунина победил Реал Сосьедад в матче с двумя отмененными голами
В четверг, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором Реал Сосьедад принимал на своем поле мадридский Реал. "Королевский клуб" в напряженном поединке сумел одержать победу.
Реал Сосьедад – Реал 0:1
Гол: Гюлер, 29
Карло Анчелотти решил дать отдохнуть Андрею Лунину, оставив украинского голкипера на скамейке запасных. Вместо него место в воротах занял Кепа Аррисабалага, пишет 24 Канал.
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Реал мчится к чемпионству
Гости вышли вперед на 29-й минуте матча. 19-летний хавбек мадридцев Арда Гюлер получил пас от Дани Карвахаля и пробил низом по центру ворот.
Видео гола Гюлера
Через три минуты мяч побывал в воротах Кепы. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил гол японца Такефуса Кубо.
В начале второго тайма дублер Лунина выручил команду после удара Беньята Туррьентеса. Испанский голкипер совершил сейв, переведя мяч на угловой.
На 73-й минуте Микель Оярсабаль во второй раз отправил мяч в сетку ворот Реала. Однако перед этим боковой арбитр зафиксировал у вингера офсайд.
В итоге матч завершился минимальной победой Реала со счетом 1:0.
- Команда Анчелотти закрепила лидерство в Ла Лиге. Реал на 14 очков опережает Барселону, но у команды Хави еще игра в запасе.
- Реал Сосьедад занимает шестое место в турнирной таблице с 51 очком.
Видеообзор матча Реал Сосьедад – Реал