Реал Сосьедад решил усилиться футболистом из страны-террористки. При Арсене Захаряне российский клуб получил немало денег, часть из которых пойдет на геноцид украинцев.

С началом полномасштабной войны России против Украины цивилизованный мир стал изолироваться от представителей страны-террористки. То же касается и футбола, где командам и сборным из РФ запретили выступать в международных турнирах.

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Впрочем, игрокам из России не мешают выступать в европейских чемпионатах. К примеру, за Аталанту играет Алексей Миранчук, а в Монако выступает Александр Головин.

Испанский клуб профинансировал войну

Теперь же еще один европейский клуб решил "приютить" россиянина. Испанский Реал Сосьедад объявил о подписании хавбека московского Динамо Арсена Захаряна. 20-летний игрок подписал с басками контракт до 2029 года.

В Сосьедадзе футболист будет играть под 12 номером. Клуб выплатил "Динамо" 13 миллионов евро за него. Нет сомнений, что средства, направленные в РФ, частично или полностью пойдут на войну против Украины.



Арсен Захарян с футболкой Реал Сосьедад / instagram.com/realsociedad

Как минимум, московский клуб должен уплатить налоги в бюджет страны-террористки, которая, в свою очередь, тратит средства на геноцид нашего народа. При этом не важна позиция самого Захаряна по поводу развязанной его страной войны, хотя и ее футболист не высказывает.

История Арсена Захаряна

Следует отметить, что Арсен родился в Самаре, но является этническим армянином. Его семья переехала в Россию из Мартакерта из-за войны в Нагорном Карабахе. Впрочем, даже собственный опыт не заставил Захаряна открыто осудить войну в Украине.

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Хотя, вероятно, полузащитник даже одобряет действия России. В 2021-м футболист дебютировал за местную сборную и играл за нее даже после полномасштабного вторжения, не отказываясь носить флаг и герб страны-оккупанта на груди.

Напомним, что в прошлом сезоне Реал Сосьедад занял четвертое место в чемпионате Испании. Это позволило клубу из Страны Басков третий раз в истории квалифицироваться в Лигу чемпионов.